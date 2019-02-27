В штабе ООС не подтвердили информации о взятии в плен украинского военного

"В населенном пункте Золотое Луганской никакого боевого столкновения не было, все военнослужащие ООС находятся на своих местах в частях, в плен никого не брали", - сказали в пресс-центре.



Напомним, течение 2017-2018 годов на территории Луганской области действовала сеть информаторов "ЛНР", которые осуществляли сбор и передачу данных боевикам о месте дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных сил Украины.



Как сообщал УНН, 26 февраля российские боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом девять раз применялось вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Также боевики вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



