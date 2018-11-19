У Шостці підпалили авто депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У п’ятницю, вночі, 16 листопада у м. Шостка підпалили автомобіль депутата Шосткинської міської ради. Про це повідомили УНН в поліції.
Інцидент стався 16 листопада о 23.30 у м. Шостка невстановлена особа шляхом підпалу пошкодила автомобіль Kia Ceed, який належить Романовському О.В., депутату Шосткинської міської ради.
Досудове розслідування розпочато за ч.2 ст. 194 КК України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві затримали підозрюваних в стрілянині з РПГ та підпалі автівок
Як повідомляв УНН, у столиці зловмисники кинули пляшки із займистою рідиною у двері Андріївської церкви.
Раніше, в Одесі невідомі намагалися спалити автомобіль генерального директора державного підприємства "Національні інформаційні системи".