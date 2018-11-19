В Шостке подожгли авто депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В пятницу, ночью, 16 ноября в г. Шостка подожгли автомобиль депутата Шосткинского городского совета. Об этом сообщили УНН в полиции.
Инцидент произошел 16 ноября в 23.30 в г. Шостка неустановленное лицо путем поджога повредило автомобиль Kia Ceed, который принадлежит Романовскому О.В., депутату Шосткинского городского совета.
Досудебное расследование начато по ч.2 ст. 194 УК Украины.
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Как сообщал УНН, в столице злоумышленники бросили бутылки с зажигательной жидкостью в дверь Андреевской церкви.
Раньше, в Одессе неизвестные пытались сжечь автомобиль генерального директора государственного предприятия "Национальные информационные системы".