У Шевченківському райсуді Києва евакуйовують людей через повідомлення про замінування

“Повідомляємо, що станом на 14 годину 50 хвилин в Шевченківському районному суді м.Києва здійснюється евакуація співробітників та відвідувачів суду у зв’язку з надходженням повідомлення про замінування приміщення суду”, — йдеться у повідомленні суду.

Нагадаємо, у вівторок 9 жовтня надійшло неправдиве повідомлення про замінування станції Київського метрополітену “Житомирська”.