В Шевченковском райсуде Киева эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

“Сообщаем, что по состоянию на 14 часов 50 минут в Шевченковском районном суде Киева осуществляется эвакуация сотрудников и посетителей суда в связи с поступлением сообщения о заминировании здания суда”, — говорится в сообщении суда.

Напомним, во вторник 9 октября поступило ложное сообщение о заминировании станции киевского метрополитена “Житомирская”.