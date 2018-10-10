В Шевченковском райсуде Киева эвакуируют людей из-за сообщения о минировании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Неизвестный сообщил о заминировании помещения Шевченковского районного суда Киева. Сейчас проходит эвакуация сотрудников, передает УНН со ссылкой на сообщение суда в Facebook.
“Сообщаем, что по состоянию на 14 часов 50 минут в Шевченковском районном суде Киева осуществляется эвакуация сотрудников и посетителей суда в связи с поступлением сообщения о заминировании здания суда”, — говорится в сообщении суда.
Напомним, во вторник 9 октября поступило ложное сообщение о заминировании станции киевского метрополитена “Житомирская”.