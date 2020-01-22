У Сеймі Литви хочуть відмовитися від відзначення 1-го травня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Спікер Сейму Литви Вікторас Пранкієтіс, а так само консерватори Лаурінас Кащюнас і Дайнюс Крейвіс у вівторок зареєстрували в Сеймі пропозицію включити 13 січня в список святкових дат з 2021 року, виключивши при цьому 1 травня, передає УНН з посиланням на LRT.
"Ми вважаємо, що День Захисника Свободи - це день, коли люди відвідують заходи, дорожать своїми спогадами, спілкуються поколіннями. Ми повинні перетворити це свято на день моральної перемоги... Однак ми вважаємо, що в Литві немає традиції святкувати 1 травня. Для людей асоціації з днем також різноманітні і спрямовані на радянську окупацію", - пояснив причину такої ініціативи Кащюнас.
У той же час, за його словами, просто оголосити 13 січня неробочим днем було б занадто популістським, так як в Литві на сьогодні вже 15 вихідних днів у зв'язку зі святами, що є на сьогодні найвищим показником у всьому Європейському союзі.
Політик заявив, що крім 1 травня розглянуті й інші варіанти. Закон буде обговорюватися на весняній сесії Сейму і, з його схвалення, набуде чинності 1 січня 2021 року.
Як повідомляв УНН, президент Литви Гітанас Науседа у державне свято, яке 13 січня відзначала його країна - День захисників свободи, висловив слова підтримки Україні.