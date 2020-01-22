В Сейме Литвы хотят отказаться от отмечания 1 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Спикер Сейма Литвы Викторас Пранкиетис, а также консерваторы Лауринас Кащюнас и Дайнюс Крейвис во вторник зарегистрировали в Сейме предложение включить 13 января в список праздничных дат с 2021 года, исключив при этом 1 мая, передает УНН со ссылкой на LRT.
"Мы считаем, что День Защитника Свободы - это день, когда люди посещают мероприятия, дорожат своими воспоминаниями, общаются поколениями. Мы должны превратить этот праздник в день моральной победы... Однако мы считаем, что в Литве нет традиции праздновать 1 мая. Для людей ассоциации с днем также разнообразны и направлены на советскую оккупацию", - пояснил причину такой инициативы Кащюнас.
В то же время, по его словам, просто объявить 13 января нерабочим днем было бы слишком популистским, так как в Литве на сегодня уже 15 выходных дней в связи с праздниками, что является на сегодня самым высоким показателем во всем Европейском союзе.
Политик заявил, что кроме 1 мая рассмотрены и другие варианты. Закон будет обсуждаться на весенней сессии Сейма и, с его одобрения, вступит в силу 1 января 2021 года.
Как сообщал УНН, президент Литвы Гитанас Науседа в государственный праздник, который 13 января отмечала его страна - День защитников свободы, выразил слова поддержки Украине.