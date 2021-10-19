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У Середземному морі стався землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні у Середземному морі зафіксували землетрус магнітудою 6,0. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Геологічної служби США.

Деталі

Землетрус стався сьогодні, 19 жовтня, о 08:32 за київським часом. Епіцентр підземних поштовхів був за 149 км від грецького острова Карпатос із населенням приблизно 6,5 тисяч людей.

Осередок залягав на глибині майже 38 кілометрів.

Попередження про загрозу цунамі не надходили.

Нагадаємо

Минулого тижня південно-східне узбережжя грецького острова Крит сколихнув землетрус магнітудою 6,3 бала. Поштовхи відчували у всьому регіоні, а також на сусідніх островах: Касосі, Карпатосі та Родосі.

За даними місцевих ЗМІ, на околиці села Ксерокамбос обвалилася невелика церква.

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