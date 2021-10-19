В Средиземном море произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня в Средиземном море зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Геологической службы США.
Детали
Землетрясение произошло сегодня, 19 октября, в 8:32 по киевскому времени. Эпицентр подземных толчков находился в 149 км от греческого острова Карпатос с населением примерно 6,5 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине около 38 километров.
Предупреждения об угрозе цунами не поступали.
Напомним
На прошлой неделе юго-восточное побережье греческого острова Крит всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,3 балла. Толчки ощущали во всем регионе, а также на соседних островах: Касосе, Карпатосе и Родосе.
По данным местных СМИ, на окраине села Ксерокамбос обвалилась небольшая церковь.