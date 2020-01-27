У Середземному морі врятували близько 500 мігрантів

$41.400.13
45.840.29
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 9546 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 197331 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 142685 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 125050 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 131332 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 147661 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 147839 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231032 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217596 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187706 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
47%
Популярнi новини

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 21593 перегляди

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 13959 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 12573 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 20607 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 11096 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 197278 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 179345 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 298303 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 320202 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 401546 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 11201 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 7392 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 58702 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 41381 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 55505 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

У Середземному морі врятували близько 500 мігрантів

Київ • УНН

 • 10039 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. На борту рятувального судна Ocean Viking наразі перебуває понад 400 мігрантів, яких врятували останніми днями у морі під час спроби дістатися країн ЄС. Рятувальні кораблі чекають дозволу причалити в порту якоїсь країни. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

У Середземному морі врятували близько 500 мігрантів

"Упродовж минулих вихідних днів рятувальники в Середземному морі врятували понад 480 мігрантів, які намагалися дістатись європейських країн. Рятувальне судно Ocean Viking здійснило п'ять рятувальних операцій протягом 72 годин, повідомила у понеділок, 27 січня, гуманітарна організація "Лікарі без кордонів". Зокрема, пізно ввечері 26 січня рятувальники підібрали 102 людини на відстані 80 морських миль від узбережжя Лівії. Ще 82 людини врятували неподалік від узбережжя Мальти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед врятованих сім вагітних жінок, п'ятеро дітей віком до п'яти років і близько 100 неповнолітніх без супроводу дорослих. Загалом на борту корабля зараз перебуває 407 людей.

Ocean Viking більше не здатний прийняти людей, повідомив речник "Лікарів без кордонів". Корабель розрахований лише на 200 людей.

Тим часом на німецькому рятувальному судні Alan Kurdi зараз перебуває ще 78 мігрантів з 20 країн. Серед них вісім жінок та семеро дітей, повідомила організація Sea-Eye, якій належить корабель.

Голова Sea Eye Ґорден Іслер (Gorden Isler) заявив, що разом на двох кораблях перебуває 484 людини. Обидва рятувальних судна наразі чекають дозволу висадити врятованих людей в якомусь порту. Мальта вже відхилила прохання Alan Kurdi висадити мігрантів, повідомили в Sea-Eye. Іслер закликав Брюссель посилити захист врятованих у Середземному морі людей.

"Європейська комісія повинна діяти, щоб люди могли потрапити в безпечне місце. Рятувальні кораблі не повинні бути заблоковані протягом тривалого часу", - написав він у Twitter.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні затримали організатора переправлення нелегальних мігрантів до ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.15
Bitcoin
$81,257.20
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,231.34
Ethereum
$1,553.01