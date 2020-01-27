В Средиземном море спасли около 500 мигрантов

"В течение прошлых выходных дней спасатели в Средиземном море спасли более 480 мигрантов, пытавшихся добраться до европейских стран. Спасательное судно Ocean Viking осуществило пять спасательных операций в течение 72 часов, сообщила в понедельник, 27 января, гуманитарная организация "Врачи без границ". В частности, поздно вечером 26 января спасатели подобрали 102 человека в 80 морских милях от побережья Ливии. Еще 82 человека спасли недалеко от побережья Мальты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди спасенных семь беременных женщин, пятеро детей в возрасте до пяти лет и около 100 несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Всего на борту корабля сейчас находится 407 человек.

Ocean Viking больше не способен принять человек, сообщил представитель "Врачей без границ". Корабль рассчитан только на 200 человек.

Между тем на немецком спасательном судне Alan Kurdi сейчас находится еще 78 мигрантов из 20 стран. Среди них восемь женщин и семь детей, сообщила организация Sea-Eye, которой принадлежит корабль.

Глава Sea Eye Ґорден Ислер (Gorden Isler) заявил, что вместе на двух кораблях находится 484 человека. Оба спасательных судна пока ждут разрешения высадить спасенных людей в каком-то порту. Мальта уже отклонила просьбу Alan Kurdi высадить мигрантов, сообщили в Sea-Eye. Ислер призвал Брюссель усилить защиту оставшихся в Средиземном море людей.

"Европейская комиссия должна действовать, чтобы люди могли попасть в безопасное место. Спасательные корабли не должны быть заблокированы в течение длительного времени", - написал он в Twitter.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине задержали организатора переправки нелегальных мигрантов в ЕС.