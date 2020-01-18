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В Україні затримали організатора переправлення нелегальних мігрантів до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Українські прикордонники затримали організатора незаконного переправлення осіб до країн ЄС. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.

В Україні затримали організатора переправлення нелегальних мігрантів до ЄС

У ДПСУ вказали, що 7 січня затримали шістьох громадян Туреччини, які у законний спосіб прибули в Україну через різні пункти пропуску наприкінці 2019 року та планували незаконно потрапити до країн ЄС.

"У межах кримінального провадження оперативники прикордонного загону у взаємодії із співробітниками відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУНП у Львівській області встановили, що один із затриманих є організатором незаконного переправлення цієї групи нелегальних мігрантів", - зазначили у відомстві.

17 січня організатору каналу нелегальної міграції оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3-х років.

Нагадаємо, на Закарпатті депутат незаконно переправляв нелегальних мігрантів до ЄС.

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