В Україні затримали організатора переправлення нелегальних мігрантів до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Українські прикордонники затримали організатора незаконного переправлення осіб до країн ЄС. Про це УНН повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.
У ДПСУ вказали, що 7 січня затримали шістьох громадян Туреччини, які у законний спосіб прибули в Україну через різні пункти пропуску наприкінці 2019 року та планували незаконно потрапити до країн ЄС.
"У межах кримінального провадження оперативники прикордонного загону у взаємодії із співробітниками відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУНП у Львівській області встановили, що один із затриманих є організатором незаконного переправлення цієї групи нелегальних мігрантів", - зазначили у відомстві.
17 січня організатору каналу нелегальної міграції оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3-х років.
Нагадаємо, на Закарпатті депутат незаконно переправляв нелегальних мігрантів до ЄС.