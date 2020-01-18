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В Украине задержали организатора переправки нелегальных мигрантов в ЕС

Киев • УНН

 • 12775 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Украинские пограничники задержали организатора незаконной переправки лиц в страны ЕС. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

В Украине задержали организатора переправки нелегальных мигрантов в ЕС

В ГПСУ указали, что 7 января задержали шестерых граждан Турции, которые законно прибыли в Украину через разные пункты пропуска в конце 2019 года, и планировали незаконно попасть в страны ЕС.

"В рамках уголовного производства оперативники пограничного отряда во взаимодействии с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП во Львовской области установили, что один из задержанных является организатором незаконной переправки данной группы нелегальных мигрантов", - отметили в ведомстве.

17 января организатору канала нелегальной миграции объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Напомним, на Закарпатье депутат незаконно переправлял нелегальных мигрантов в ЕС.

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