В Украине задержали организатора переправки нелегальных мигрантов в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украинские пограничники задержали организатора незаконной переправки лиц в страны ЕС. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
В ГПСУ указали, что 7 января задержали шестерых граждан Турции, которые законно прибыли в Украину через разные пункты пропуска в конце 2019 года, и планировали незаконно попасть в страны ЕС.
"В рамках уголовного производства оперативники пограничного отряда во взаимодействии с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП во Львовской области установили, что один из задержанных является организатором незаконной переправки данной группы нелегальных мигрантов", - отметили в ведомстве.
17 января организатору канала нелегальной миграции объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
Напомним, на Закарпатье депутат незаконно переправлял нелегальных мигрантов в ЕС.