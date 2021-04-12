У середу оборонний комітет ВР заслухає звіт Хомчака по агресії Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У середу, 14 квітня, комітет ВР з питань нацбезпеки і оборони заслухає головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила член комітету, народний депутат Ірина Верещук, передає УНН.
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Нардеп уточнила, що засідання пройде у закритому режимі. Хомчак доповідатиме по темі нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною.
"У середу о 15:00 у нас буде закрите засідання комітету, на якому пан Хомчак, власне, і буде звітувати", - сказала вона.
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Днями Верещук відреагувала на загострення конфлікту на Сході України.