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У середу оборонний комітет ВР заслухає звіт Хомчака по агресії Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У середу, 14 квітня, комітет ВР з питань нацбезпеки і оборони заслухає головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила член комітету, народний депутат Ірина Верещук, передає УНН.

Деталі

Нардеп уточнила, що засідання пройде у закритому режимі. Хомчак доповідатиме по темі нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною.

"У середу о 15:00 у нас буде закрите засідання комітету, на якому пан Хомчак, власне, і буде звітувати", - сказала вона.

Доповнення

Днями Верещук відреагувала на загострення конфлікту на Сході України.

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