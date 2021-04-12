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В среду оборонный комитет ВР заслушает отчет Хомчака по агрессии России

В среду оборонный комитет ВР заслушает отчет Хомчака по агрессии России

Киев  •  УНН

 • 13775 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В среду, 14 апреля, комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны заслушает главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета, народный депутат Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

Нардеп уточнила, что заседание пройдет в закрытом режиме. Хомчак будет докладывать по теме наращивания Россией военных сил на границе с Украиной.

"В среду в 15:00 у нас будет закрытое заседание комитета, на котором господин Хомчак, собственно, и будет отчитываться", - сказала она.

Дополнение

На днях Верещук отреагировала на обострение конфликта на Востоке Украины.

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