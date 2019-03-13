У селах Донецької області практично немає аптек – ЗМІ

Так, у селищі Нікольське аптеки розташовані тільки в центрі населеного пункту. За словами фармацевтів, за ліками в Нікольське приїжджають навіть з довколишніх сіл.

"Постійно чую скарги цих бабусь, які не можуть дістатися. Проблема вічна, вічно замовляють сусідам", - говорить фармацевт Тетяна Хрісева.

У той же час, в селищі Новоянисоль, в якому проживає приблизно 400 людей, немає взагалі жодної аптеки. Щоб купити таблетки, місцеві їздять в райцентри.

Немає аптек і в селищі Республіка. Придбати найнеобхідніші ліки можна, але, як правило, "під замовлення".

Зовсім інша ситуація з аптеками у Маріуполі. Відзначається, що тут вони розміщені "на кожному кроці", і жителі міста цим задоволені.

Фахівці пояснюють: в селах аптеки відкривати не вигідно. Уточнюють: щоб зробити маленькі населені пункти більш привабливими для підприємців та аптечних мереж, потрібно змінювати законодавство.

Раніше УНН повідомляв, що аптечний ринок монополізований мережевим бізнесом.

Маленькі аптеки не в силах з ним конкурувати. При цьому, мережевики, як правило, відкривають свої аптеки в обласних центрах, великих містах. У селах же переважно працюють тільки ФОП.

З метою врегулювати ринок і гарантувати прозору конкуренцію між його гравцями народні депутати внесли законопроект №8591 (д).

Документ передбачає ряд обмежень для ставків, а також ряд стимулів для розвитку аптечного бізнесу в селах. Так, в новій редакції документа нардепи запропонували обмежити розміщення аптек у великих містах України на відстані не ближче, ніж 300 метрів один від одного.

Паралельно, в законопроекті передбачена норма про кількісний обмеження аптек у одного власника.