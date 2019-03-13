В селах Донецкой области практически нет аптек – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В селах и поселках Донецкой области катастрофическая нехватка аптечных пунктов. Об этом говорится в сюжете ТК "Донбас", передает УНН.
Так, в поселке Никольское аптеки расположены только в центре населенного пункта. По словам фармацевтов, за лекарствами в Никольское приезжают даже из близлежащих сел.
"Постоянно слышу жалобы этих бабушек, которые не могут добраться. Проблема вечная, вечно заказывают соседям", - говорит фармацевт Татьяна Хрисева.
В то же время, в поселке Новоянисоль, в котором проживает примерно 400 человек, нет вообще ни одной аптеки. Чтобы купить таблетки, местные ездят в райцентры.
Нет аптек и в поселке Республика. Приобрести самые необходимые лекарства можно, но, как правило, "под заказ".
Совершенно иная ситуация с аптеками в Мариуполе. Отмечается, что здесь они находятся "на каждом шагу", и жители города этим довольны.
Специалисты объясняют: в селах аптеки открывать не выгодно. Уточняют: чтобы сделать маленькие населенные пункты более привлекательными для предпринимателей и аптечных сетей, нужно менять законодательство.
Ранее УНН сообщал, что аптечный рынок монополизирован сетевым бизнесом.
Маленькие аптеки не в силах с ним конкурировать. При этом, сетевики, как правило, открывают свои аптеки в областных центрах, крупных городах. В селах же преимущественно работают только ФЛП.
С целью урегулировать рынок и гарантировать прозрачную конкуренцию между его игроками народные депутаты внесли законопроект №8591 (д).
Документ предусматривает ряд ограничений для сетевиков, а также ряд стимулов для развития аптечного бизнеса в селах. Так, в новой редакции документа нардепы предложили ограничить размещение аптек в больших городах Украине на расстоянии не ближе, чем 300 метров друг от друга.
Параллельно, в законопроекте предусмотрена норма о количественном ограничении аптек у одного собственника.