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У СБУ пообіцяли повідомити час обміну, коли його визначать

У СБУ пообіцяли повідомити час обміну, коли його визначать

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Службі безпеки України пообіцяли повідомити про час ймовірного обміну утримуваними особами між Україною і Росією, коли його визначать. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська у Facebook, передає УНН.

"Ще раз закликаю не розповсюджувати не перевірену інформацію щодо дати звільнення. Як я і писала зранку, переговорний процес триває, коли буде визначений час - обов'язково повідомимо суспільству", - вказала Гітлянська.

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова в Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її запис перепостив призначений Верховною Радою Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ". В аеропорту вже зібралися журналісти.

При цьому в Офісі Президента заявили, що процес обміну триває, дані про його завершення не відповідає дійсності.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін "33 на 33". Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Пізніше прессекретар ексгенпрокурора Лариса Сарган повідомила про нібито обмін "35 на 35".

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