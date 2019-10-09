У Саудівській Аравії співробітник стадіону відключив VAR, щоб зарядити телефон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Система відеоасистента рефері (VAR) не спрацювала в Саудівській Аравії через те, що співробітник стадіону відключив один з елементів обладнання, щоб зарядити телефон. Про це повідомляє портал Sportbible, пише УНН.
Інцидент стався в матчі чемпіонату Саудівської Аравії між клубами “Аль-Наср” і “Аль-Фатех” (1:0). Головний арбітр зустрічі в спірному епізоді з голом вирішив переконатися в правильності взяття воріт і скористатися VAR, однак система не спрацювала. Пізніше стало відомо, що один із співробітників відключив обладнання, щоб зарядити свій телефон.
Тестування VAR було схвалено в 2016 році. У 2017 році система використовувалася на Кубку конфедерацій, в 2018-му була застосована на чемпіонаті світу в Росії. На даний момент VAR використовується в провідних європейських лігах, а також в Лізі чемпіонів.
Як писав УНН, наглядовий і стратегічний орган ФІФА схвалив у березні минулого року використання відеоповторів на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року.