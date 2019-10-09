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В Саудовской Аравии сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон

Киев • УНН

 • 12185 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Система видеоасистента рефери (VAR) не сработала в Саудовской Аравии из-за того, что сотрудник стадиона отключил один из элементов оборудования, чтобы зарядить телефон. Об этом сообщает портал Sportbible, пишет УНН.

В Саудовской Аравии сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон

Инцидент произошел в матче чемпионата Саудовской Аравии между клубами “Аль-Наср” и “Аль-Фатех” (1:0). Главный арбитр встречи в спорном эпизоде с голом решил убедиться в правильности взятия ворот и воспользоваться VAR, однако система не сработала. Позднее стало известно, что один из сотрудников отключил оборудование, чтобы зарядить свой телефон.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

Как писал УНН, надзорный и стратегический орган ФИФА одобрил в марте прошлого года использования видеоповторов на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

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