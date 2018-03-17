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ФІФА схвалила використання системи відеоповторів на ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Наглядовий і стратегічний орган ФІФА схвалив прийняття останніх змін перед проведенням чемпіонату світу з футболу 2018 року, інформує УНН з посиланням на сайт ФІФА.

У Боготі (Колумбія) відбулося засідання Союзу Міжнародної федерації футболу на якій президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив про згоду Союзу на використання системи відеоповторів (VAR) на чемпіонаті світу 2018-го року, який пройде в Росії.

Відзначимо, що майбутній Мундіаль пройде в Росії з 14-го червня по 15-те липня.

Зауважимо, що система відеоповторів використовується в багатьох провідних чемпіонатах Європи таких, як німецькому, італійському.

Нагадаємо, що президент ФФУ Павелко звернувся до Міжнародної ради футбольних асоціацій з бажанням приєднання до тестування системи VAR.

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