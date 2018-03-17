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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 7039 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30060 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 35866 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 81900 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83479 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102838 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109809 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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ФИФА одобрила использование системы видеоповторов на ЧМ-2018

ФИФА одобрила использование системы видеоповторов на ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 10913 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Наблюдательный и стратегический орган ФИФА одобрил принятие последних изменений перед проведением чемпионата мира по футболу 2018 года, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

В Боготе (Колумбия) состоялось заседание Союза Международной федерации футбола на которой президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о согласии Союза на использование системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира 2018-го года, который пройдет в России.

Отметим, что будущий Мундиаль пройдет в России с 14-го июня по 15-е июля.

Заметим, что система видеоповторов используется во многих ведущих чемпионатах Европы таких, как немецком, итальянском.

Напомним, что президент ФФУ Павелко обратился в Международный совет футбольных ассоциаций с желанием присоединения к тестированию системы VAR.

Украинские Национальные Новости

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