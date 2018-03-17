ФИФА одобрила использование системы видеоповторов на ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Наблюдательный и стратегический орган ФИФА одобрил принятие последних изменений перед проведением чемпионата мира по футболу 2018 года, информирует УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
В Боготе (Колумбия) состоялось заседание Союза Международной федерации футбола на которой президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о согласии Союза на использование системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира 2018-го года, который пройдет в России.
Отметим, что будущий Мундиаль пройдет в России с 14-го июня по 15-е июля.
Заметим, что система видеоповторов используется во многих ведущих чемпионатах Европы таких, как немецком, итальянском.
Напомним, что президент ФФУ Павелко обратился в Международный совет футбольных ассоциаций с желанием присоединения к тестированию системы VAR.