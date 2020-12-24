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У САП прокоментували передачу “справу Татарова” до СБУ

Київ • УНН

 • 20636 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Рішення Офісу Генерального прокурора України про передачу справи, у якій фігурує заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро України до Служби безпеки України свідчить про “безпрецедентну та виняткову увагу Офісу Генерального прокурора до цієї конкретної справи”. Про це заявила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує УНН.

У САП прокоментували передачу “справу Татарова” до СБУ

“Прийняття рішення про передачу справи до СБУ у той спосіб, як це було зроблено, свідчить про безпрецедентну та виняткову увагу Офісу Генерального прокурора до цієї конкретної справи. У сукупності з тим фактом, що підозрюваним у справі є високопосадовець Офісу Президента, може справляти у громадськості враження упередженості з боку Офісу Генерального прокурора стосовно вищих посадових осіб, що, у свою чергу, вкрай негативно відбивається на авторитеті прокуратури в цілому, а також підриває впевненість громадян у рівності всіх перед законом та віру у верховенство права”, - заявили в САП.

В антикорупційній прокуратурі зауважили, що прийняття таких кардинальних процесуальних рішень, як заміна процесуальних керівників чи зміна підслідності, у будь-якій справі, а тим більше у складних справах, неминуче впливає на темпи розслідування і його ефективність, адже змушує нових слідчих та прокурорів зупинятися і вивчати спочатку всі матеріали провадження та з нуля вибудовувати подальшу тактику і стратегію – замість того, щоб просто продовжувати слідство.

“Також звертає на себе увагу у цій конкретній справі, що слідчий суддя ухвалив зобов’язати Генерального прокурора прийняти рішення про зміну підслідності у справі, підслідній детективам НАБУ відповідно до прямої вказівки закону, а саме, ст. 216 КПК України. Ст. 36 КПК України прямо забороняє прийняття рішень про доручення досудового розслідування іншому органу у справах підслідних НАБУ будь-якими службовими особами, у тому числі Генеральним прокурором. Тобто, суд зобов'язав Генерального прокурора здійснити дію, яку Генеральний прокурор як посадова особа не має повноважень здійснювати”, - додали в прокуратурі.

На їх думку, за таких обставин Офісу Генерального прокурора доцільним було б звернення до слідчого судді в порядку ст. 380 КПК України з проханням роз'яснити рішення. Таке звернення є звичайною практикою прокуратури в подібних випадках, так наприклад як це було у справі стосовно суддів ОАСК. І сам факт того, що до слідчого судді не звернулися з проханням про роз'яснення, також свідчить про особливий і нетиповий характер дій керівництва Офісу Генерального прокурора у цій конкретній справі.

“При цьому варто наголосити, що ні Генеральний прокурор, ні його заступники все-одно не мали б повноваження на зміну підслідності у цій справі відповідно до ухвали слідчого судді. Натомість, звернення за роз'ясненням дало б саме суду можливість узгодити власне рішення з положеннями закону”, - додали в САП.

Також у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі закликали всіх посадових осіб, причетних до функціонування системи кримінальної юстиції у сфері боротьби з високопосадовою корупцією, зважаючи на чутливість цієї сфери, особливу увагу до неї з боку суспільства, керуватися при прийнятті власних рішень принципами неухильного слідування закону, забезпечення інтересів ефективності розслідування, поводження у спосіб, що не давав би приводів сумніватися в безсторонності слідчих, детективів, прокурорів та слідчих суддів.

“Довіра громадян, суб’єктів господарювання, колег з інших правоохоронних органів, а також суддів, іноземних партнерів, у тому числі з правоохоронних органів інших країн, з якими прокурори САП мали і матимуть у майбутньому потребу співпрацювати у багатьох справах, є не абстракцією, а цінним ресурсом, необхідним для ефективної реалізації прокурорами своїх повноважень”, - підсумували правники.

Нагадаємо, сьогодні Офіс Генерального прокурора України передав справу, у якій фігурує заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро України до Служби безпеки України.

Після цього Вищий антикорупційний суд відклав на 28 грудня розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову.

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