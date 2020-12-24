У САП прокоментували передачу “справу Татарова” до СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Рішення Офісу Генерального прокурора України про передачу справи, у якій фігурує заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро України до Служби безпеки України свідчить про “безпрецедентну та виняткову увагу Офісу Генерального прокурора до цієї конкретної справи”. Про це заявила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує УНН.
“Прийняття рішення про передачу справи до СБУ у той спосіб, як це було зроблено, свідчить про безпрецедентну та виняткову увагу Офісу Генерального прокурора до цієї конкретної справи. У сукупності з тим фактом, що підозрюваним у справі є високопосадовець Офісу Президента, може справляти у громадськості враження упередженості з боку Офісу Генерального прокурора стосовно вищих посадових осіб, що, у свою чергу, вкрай негативно відбивається на авторитеті прокуратури в цілому, а також підриває впевненість громадян у рівності всіх перед законом та віру у верховенство права”, - заявили в САП.
В антикорупційній прокуратурі зауважили, що прийняття таких кардинальних процесуальних рішень, як заміна процесуальних керівників чи зміна підслідності, у будь-якій справі, а тим більше у складних справах, неминуче впливає на темпи розслідування і його ефективність, адже змушує нових слідчих та прокурорів зупинятися і вивчати спочатку всі матеріали провадження та з нуля вибудовувати подальшу тактику і стратегію – замість того, щоб просто продовжувати слідство.
“Також звертає на себе увагу у цій конкретній справі, що слідчий суддя ухвалив зобов’язати Генерального прокурора прийняти рішення про зміну підслідності у справі, підслідній детективам НАБУ відповідно до прямої вказівки закону, а саме, ст. 216 КПК України. Ст. 36 КПК України прямо забороняє прийняття рішень про доручення досудового розслідування іншому органу у справах підслідних НАБУ будь-якими службовими особами, у тому числі Генеральним прокурором. Тобто, суд зобов'язав Генерального прокурора здійснити дію, яку Генеральний прокурор як посадова особа не має повноважень здійснювати”, - додали в прокуратурі.
На їх думку, за таких обставин Офісу Генерального прокурора доцільним було б звернення до слідчого судді в порядку ст. 380 КПК України з проханням роз'яснити рішення. Таке звернення є звичайною практикою прокуратури в подібних випадках, так наприклад як це було у справі стосовно суддів ОАСК. І сам факт того, що до слідчого судді не звернулися з проханням про роз'яснення, також свідчить про особливий і нетиповий характер дій керівництва Офісу Генерального прокурора у цій конкретній справі.
“При цьому варто наголосити, що ні Генеральний прокурор, ні його заступники все-одно не мали б повноваження на зміну підслідності у цій справі відповідно до ухвали слідчого судді. Натомість, звернення за роз'ясненням дало б саме суду можливість узгодити власне рішення з положеннями закону”, - додали в САП.
Також у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі закликали всіх посадових осіб, причетних до функціонування системи кримінальної юстиції у сфері боротьби з високопосадовою корупцією, зважаючи на чутливість цієї сфери, особливу увагу до неї з боку суспільства, керуватися при прийнятті власних рішень принципами неухильного слідування закону, забезпечення інтересів ефективності розслідування, поводження у спосіб, що не давав би приводів сумніватися в безсторонності слідчих, детективів, прокурорів та слідчих суддів.
“Довіра громадян, суб’єктів господарювання, колег з інших правоохоронних органів, а також суддів, іноземних партнерів, у тому числі з правоохоронних органів інших країн, з якими прокурори САП мали і матимуть у майбутньому потребу співпрацювати у багатьох справах, є не абстракцією, а цінним ресурсом, необхідним для ефективної реалізації прокурорами своїх повноважень”, - підсумували правники.
Нагадаємо, сьогодні Офіс Генерального прокурора України передав справу, у якій фігурує заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро України до Служби безпеки України.
Після цього Вищий антикорупційний суд відклав на 28 грудня розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову.