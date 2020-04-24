У САП підтвердили, що перекваліфікували справу щодо відеозаписів з "братом Єрмака"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура перекваліфікувала справу щодо розповсюдження відеозаписів за участю брата глави Офісу Президента - Дениса Єрмака, з "зловживання впливом" на "шахрайство" та передала у підслідність Нацполіції. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
На питання, чи перекваліфікували справу стосовно відеозаписів з Денисом Єрмаком на "шахрайство" та передали до Нацполіції, Постолюк відповіла: "Так".
Як повідомлялося, нардеп Гео Лерос заявив, що САП перекваліфікувала справу щодо розповсюдження відеозаписів за участю брата глави Офісу Президента - Дениса Єрмака як "шахрайство" та передала у підслідність Нацполіції.
Нагадаємо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає розповсюдження відеозаписів нібито з його братом Денисом спланованою акцією тих осіб, які налаштовані проти влади та ОП.
Як повідомляв раніше УНН, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом — Денисом, розповсюджені нардепом від “Слуги Народу”, колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича “барижить державними посадами”.
Пізніше стало відомо, що провадження спочатку відкрили в САП, а опісля ДБР розпочало розслідування за фактом даної справи.