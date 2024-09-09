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У Румунії знайшли рештки російського безпілотника поблизу українського кордону

У Румунії знайшли рештки російського безпілотника поблизу українського кордону

Київ • УНН

 • 16094 перегляди

У повіті Тулча, Румунія, виявлено фрагменти російського дрона. Міноборони Румунії повідомило, що уламки знайдено за межами населених пунктів, без пошкодження інфраструктури.

У румунському повіті Тулча, що біля кордону з Україною, в понеділок, 9 вересня, виявили рештки російського безпілотника. Про це заявили в Міністерстві оборони Румунії, передає УНН.

Деталі

Фахівці румунського Міноборони, розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ "зібрали фрагменти російського безпілотника" на околицях села Періправа в повіті Тулча.

Їх тепер передадуть на експертизу "згідно з правовими процедурами".

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Найближчим часом пошуки також відбудуться в околицях (села. – Ред.) Караорман, де, за повідомленнями, є ще один можливий район падіння

– йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони Румунії підкреслили, що уламки знайшли за межами населених пунктів, жодні елементи інфраструктури не постраждали.

Нагадаємо

Під час масованої атаки по Україні  група російських ударних БпЛА порушувала повітряний простір Румунії.  

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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