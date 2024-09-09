В Румынии нашли остатки российского беспилотника вблизи украинской границы

В румынском уезде Тулча, что у границы с Украиной, в понедельник, 9 сентября, обнаружили остатки российского беспилотника. Об этом заявили в Министерстве обороны Румынии, передает УНН.

Детали

Специалисты румынского Минобороны, разведывательной службы и Министерства внутренних дел «собрали фрагменты российского беспилотника» в окрестностях села Периправа в уезде Тулча.

Их теперь передадут на экспертизу «согласно правовым процедурам».

Сибіга про дрони рф у Румунії та Латвії: відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України

В ближайшее время поиски также состоятся в окрестностях (села. - Ред.) Караорман, где, по сообщениям, есть еще один возможный район падения - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны Румынии подчеркнули, что обломки нашли за пределами населенных пунктов, никакие элементы инфраструктуры не пострадали.

Напомним,

Во время массированной атаки по Украине группа российских ударных БпЛА нарушала воздушное пространство Румынии