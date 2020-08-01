Політичний підтекст у розподілі України на "зони карантину" повністю відсутній - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Рішення щодо продовження в Україні "адаптивного карантину" за новими правилами та розподілення регіонів відповідно до рівня поширення коронавірусної інфекції не має жодного політичного підтексту. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час робочої поїздки до Рівненської області, повідомляє пресслужба Кабміну, інформує УНН.
"Ми чесно говоримо, яка є ситуація в тому чи іншому регіоні. Ми показуємо цифри, у зв’язку з чим потрібно вводити "зелений" або "жовтий", або "червоний" рівні. У Міністерстві охорони здоров’я немає жодного натяку на політику. Єдиний пріоритет - здоров’я та безпека українців", - наголосив Степанов.
За словами міністра, визначення рівня поширення COVID-19 у кожному конкретному регіоні відбувається автоматично, без впливу людського фактору.
"Там чітко все систематизировано, немає людського фактору. Є цифри, які відображають реальну небезпеку, яка є в тому чи іншому регіоні...Я розумію, що напередодні виборів певні політичні події будуть у нас відбуватися", - зазначив міністр.
Як повідомлялося раніше в УНН, Степанов розповів, що означатиме перехід України до "жовтого" сценарію.