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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102440 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111673 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116556 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116370 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141145 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104171 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102828 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 105092 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102287 просмотра

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Политический подтекст в распределении Украины на "зоны карантина" полностью отсутствует - Степанов

Политический подтекст в распределении Украины на "зоны карантина" полностью отсутствует - Степанов

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Решение о продлении в Украине "адаптивного карантина" по новым правилам и распределение регионов в соответствии с уровнем распространения коронавирусной инфекции не имеет никакого политического подтекста. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время рабочей поездки в Ровенскую область, сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

"Мы честно говорим, какая ситуация в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить "зеленый" или "желтый", или "красный" уровень. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Единственный приоритет - здоровье и безопасность украинцев", - подчеркнул Степанов.

По словам министра, определение уровня распространения COVID-19 в каждом конкретном регионе происходит автоматически, без влияния человеческого фактора.

"Там четко все систематизировано, нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отражают реальную опасность, которая есть в том или ином регионе... Я понимаю, что накануне выборов определенные политические события будут у нас происходить", - отметил министр.

Как сообщалось ранее в УНН, Степанов рассказал, что будет означать переход Украины к "желтому" сценарию.

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