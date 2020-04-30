У російському Єкатеринбурзі при спробі вчинити теракт вбито троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Чкаловському районі Єкатеринбурга і приміському Арамільському міському окрузі провели контртерористичну операцію для ліквідації трьох осіб, які готували теракт. Про це йдеться в повідомленні, поширеному в четвер пресслужбою УФСБ по Свердловській області, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"З 5:15 (03:15 за київським часом) 30 квітня 2020 року на території Чкаловського району Єкатеринбурга і Арамільського міського округу Свердловської області правовий режим контртерористичної операції скасовано. Контртерористична операція в Єкатеринбурзі Свердловської області завершена. При вчиненні опору злочинці отримали поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
У тексті зазначено, що спеціальні заходи та часові обмеження, введені в період проведення КТО, знімаються.
Режим КТО був введений в ніч з 29 на 30 квітня. Національний антитерористичний комітет повідомляв, що ліквідовані троє осіб, на місці проведення операції виявлено саморобні вибухові пристрої, зброю і боєприпаси.
Нагадаємо, у Росії підліток переніс дату теракту в школі через початок дистанційного навчання.