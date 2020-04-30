В российском Екатеринбурге при попытке совершить теракт убиты три человека

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе провели контртеррористическую операцию для ликвидации трех человек, готовивших теракт. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УФСБ по Свердловской области, передает УНН со ссылкой на ТАСС.