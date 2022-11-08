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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 23525 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 43617 перегляди

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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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У російському МЗС “висловили занепокоєння” щодо ситуаці навколо Косова

У російському МЗС “висловили занепокоєння” щодо ситуаці навколо Косова

Київ • УНН

 • 319625 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Центр протидії дезінформації опублікував нову добірку інформаційних вкидів та наративів Кремля за попередню добу — 7 листопада, передає УНН.

Деталі

1. Запорізький колаборант в. рогов заявив, що «частка іноземців у підрозділах ЗСУ, які діють на Запоріжжі, вже може перевищувати половину їх чисельності, а американські політики з Демократичної партії поставили перед Зеленським завдання продемонструвати військові успіхи до проміжних виборів у США». Це дезінформація!

2. Речник президента рф д. пєсков заявив, що «російська сторона відкрита і залишається відкритою для переговорів, але при цьому не бачить можливості для їх проведення, оскільки у Києві на законодавчому рівні було заборонено ведення будь-яких переговорів з москвою». Це маніпуляція!

3. Речниця МЗС рф м. захарова заявила: «росія занепокоєна загостренням навколо Косова, країни Заходу штовхають ситуацію до прямого конфлікту, не вживаючи дій для завершення провокацій радикалів». Це дезінформація!

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Окупанти пропагують про знищення батальйону OPFOR, який і надалі “нейтралізує” росіян.

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