Окупанти пропагують про знищення батальйону OPFOR, який і надалі “нейтралізує” росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Головнокомандувач ЗС України в своєму Telegram повідомив про важкі бої 214 спеціального батальйону OPFOR, який окупанти встигли “похоронити” у своїй пропаганді. Проте підрозділ й надалі нищить російських загарбників, передає УНН.
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Як повідомив Залужний, 214 окремий спеціальний батальйон OPFOR відзначився у важких боях. Окупанти встигли відрапортувати про його "знищення", проте підрозділ продовжує успішно виконувати бойові завдання.
“Так пишеться нова переможна історія нашої держави і її Збройних Сил”, — додав Головнокомандувач.
Нагадаємо
У Лисичанську завдано ураження по підрозділу батальйону “Ахмат”: втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими.