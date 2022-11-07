Окупанти пропагують про знищення батальйону OPFOR, який і надалі “нейтралізує” росіян

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Як повідомив Залужний, 214 окремий спеціальний батальйон OPFOR відзначився у важких боях. Окупанти встигли відрапортувати про його "знищення", проте підрозділ продовжує успішно виконувати бойові завдання.

“Так пишеться нова переможна історія нашої держави і її Збройних Сил”, — додав Головнокомандувач.

Нагадаємо

У Лисичанську завдано ураження по підрозділу батальйону “Ахмат”: втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими.