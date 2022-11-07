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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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10:07 • 4959 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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09:22 • 20819 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Окупанти пропагують про знищення батальйону OPFOR, який і надалі “нейтралізує” росіян

Окупанти пропагують про знищення батальйону OPFOR, який і надалі “нейтралізує” росіян

Київ • УНН

 • 682117 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Головнокомандувач ЗС України в своєму Telegram повідомив про важкі бої 214 спеціального батальйону OPFOR, який окупанти встигли “похоронити” у своїй пропаганді. Проте підрозділ й надалі нищить російських загарбників, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Залужний, 214 окремий спеціальний батальйон OPFOR відзначився у важких боях. Окупанти встигли відрапортувати про його "знищення", проте підрозділ продовжує успішно виконувати бойові завдання.

“Так пишеться нова переможна історія нашої держави і її Збройних Сил”, — додав Головнокомандувач.

Нагадаємо

У Лисичанську завдано ураження по підрозділу батальйону “Ахмат”: втрати окупантів склали понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими.

Українські Національні Новини

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