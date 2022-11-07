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Оккупанты пропагандируют об уничтожении батальона OPFOR, который и дальше уничтожает россиян

Оккупанты пропагандируют об уничтожении батальона OPFOR, который и дальше уничтожает россиян

Киев • УНН

 • 682112 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Главнокомандующий ВС Украины в своем Telegram сообщил о тяжелых боях 214 специального батальона OPFOR, который оккупанты успели “похоронить” в своей пропаганде. Однако подразделение продолжает уничтожать российских захватчиков, передает УНН.

Детали

Как сообщил Залужный, 214 отдельный специальный батальон OPFOR отличился в тяжелых боях. Оккупанты успели отрапортовать о его "уничтожении", однако подразделение продолжает успешно выполнять боевые задания.

“Так пишется новая победная история нашего государства и его Вооруженных Сил”, — добавил Главнокомандующий.

Напомним

В Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона “Ахмат”: потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными.

Украинские Национальные Новости

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