Оккупанты пропагандируют об уничтожении батальона OPFOR, который и дальше уничтожает россиян

Детали

Как сообщил Залужный, 214 отдельный специальный батальон OPFOR отличился в тяжелых боях. Оккупанты успели отрапортовать о его "уничтожении", однако подразделение продолжает успешно выполнять боевые задания.

“Так пишется новая победная история нашего государства и его Вооруженных Сил”, — добавил Главнокомандующий.

Напомним

В Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона “Ахмат”: потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными.