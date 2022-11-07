Оккупанты пропагандируют об уничтожении батальона OPFOR, который и дальше уничтожает россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Главнокомандующий ВС Украины в своем Telegram сообщил о тяжелых боях 214 специального батальона OPFOR, который оккупанты успели “похоронить” в своей пропаганде. Однако подразделение продолжает уничтожать российских захватчиков, передает УНН.
Детали
Как сообщил Залужный, 214 отдельный специальный батальон OPFOR отличился в тяжелых боях. Оккупанты успели отрапортовать о его "уничтожении", однако подразделение продолжает успешно выполнять боевые задания.
“Так пишется новая победная история нашего государства и его Вооруженных Сил”, — добавил Главнокомандующий.
Напомним
В Лисичанске нанесено поражение по подразделению батальона “Ахмат”: потери оккупантов составили более 30 убитыми и до 15 человек ранеными.