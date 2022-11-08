В российском МИД "выразили обеспокоенность" по поводу ситуации вокруг Косово

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14 марта, 19:57 • 66456 просмотра

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14 марта, 19:56 • 103316 просмотра

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14 марта, 16:00 • 102319 просмотра

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111783 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136601 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Центр противодействия дезинформации опубликовал новую подборку информационных вбросов и нарративов Кремля за предыдущие сутки — 7 ноября, передает УНН.

Детали

1. Запорожский коллаборант и. рогов заявил, что «доля иностранцев в подразделениях ВСУ, действующих в Запорожье, уже может превышать половину их численности, а американские политики из Демократической партии поставили перед Зеленским задачу продемонстрировать военные успехи до промежуточных выборов в США». Это дезинформация!

2. Представитель президента рф д. песков заявил, что «российская сторона открыта и остается открытой для переговоров, но при этом не видит возможности для их проведения, поскольку в Киеве на законодательном уровне было запрещено ведение каких-либо переговоров с москвой». Это манипуляция!

3. Представитель мид рф г. захарова заявила: «россия обеспокоена обострением вокруг Косово, страны Запада толкают ситуацию к прямому конфликту, не предпринимая действий для завершения провокаций радикалов». Это дезинформация!

Напомним

Оккупанты пропагандируют об уничтожении батальона OPFOR, который и дальше “нейтрализует” россиян.

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