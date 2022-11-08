Детали

1. Запорожский коллаборант и. рогов заявил, что «доля иностранцев в подразделениях ВСУ, действующих в Запорожье, уже может превышать половину их численности, а американские политики из Демократической партии поставили перед Зеленским задачу продемонстрировать военные успехи до промежуточных выборов в США». Это дезинформация!

2. Представитель президента рф д. песков заявил, что «российская сторона открыта и остается открытой для переговоров, но при этом не видит возможности для их проведения, поскольку в Киеве на законодательном уровне было запрещено ведение каких-либо переговоров с москвой». Это манипуляция!

3. Представитель мид рф г. захарова заявила: «россия обеспокоена обострением вокруг Косово, страны Запада толкают ситуацию к прямому конфликту, не предпринимая действий для завершения провокаций радикалов». Это дезинформация!

Напомним

Оккупанты пропагандируют об уничтожении батальона OPFOR, который и дальше “нейтрализует” россиян.