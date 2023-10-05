У російському курську "бавовна": губернатор каже, що працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У російському курську пролунали вибухи. Як повідомив у Telegram губернатор курської області роман старовойт, працює ппо, передає УНН.
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"У курському районі працює ППО. Прохання зберігати спокій. Через небезпеку самоліквідації збитих українських БПЛА не чіпайте уламки та не наближуйтесь до них!" - написав старовойт.
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Раніше старовойт повідомляв, що одразу три райони Курської області рф атакували цієї ночі безпілотники.