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У російському курську "бавовна": губернатор каже, що працює ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У російському курську пролунали вибухи. Як повідомив у Telegram губернатор курської області роман старовойт, працює ппо, передає УНН

Цитата

"У курському районі працює ППО. Прохання зберігати спокій. Через небезпеку самоліквідації збитих українських БПЛА не чіпайте уламки та не наближуйтесь до них!" - написав старовойт.

Додамо

Раніше старовойт повідомляв, що одразу три райони Курської області рф атакували цієї ночі безпілотники.

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