У російському курську "бавовна": губернатор каже, що працює ППО

Цитата

"У курському районі працює ППО. Прохання зберігати спокій. Через небезпеку самоліквідації збитих українських БПЛА не чіпайте уламки та не наближуйтесь до них!" - написав старовойт.

Додамо

Раніше старовойт повідомляв, що одразу три райони Курської області рф атакували цієї ночі безпілотники.