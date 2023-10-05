В российском курске "хлопок": губернатор говорит, что работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В российском курске прогремели взрывы. Как сообщил в Telegram губернатор курской области роман старовойт, работает ПВО, передает УНН.
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"В курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним!" - написал старовойт.
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Ранее старовойт сообщал, что сразу три района Курской области рф атаковали этой ночью беспилотники.