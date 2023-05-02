У російському брянську безпілотник, нібито, скинув бомбу на будівлю
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня УНН. У російському брянську безпілотник, нібито, скинув бомбу на ще не до кінця зведену будівлю. Про це повідомив Телеграм-канал BAZA, пише УНН.
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Як повідомляє канал, у брянській області безпілотник скинув бомбу на об'єкт, будівництво якого ще не завершилося.
"БПЛА атакував територію біля селища алес, менш ніж за кілометр від російсько-українського кордону. Безпілотник скинув боєприпас — ймовірно, ВОГ-17. Постраждав один ескаватор, а інших постраждалих немає", - зазначає BAZA.
Нагадаємо
Соцмережі повідомляють про вибух на базі російських прикордонних військ під Сімферополем.
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