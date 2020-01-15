У російській "Транснефти" назвали сценарії на випадок припинення транзиту через Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Росія може перерозподілити транзитні потоки нафти в разі припинення транзиту в Європу через Білорусь. Про це журналістам заявив глава “Транснефти” Микола Токарєв, передає ТАСС, пише УНН.
“У нас можливості для цього все є, але ми не вважаємо, що така перспектива буде, ми виключаємо таку перспективу”, — заявив він.
При цьому Токарєв додав, що у російської сторони є можливості перерозподілити обсяги сировини, яка йде через Білорусь, якщо республіка вирішить припинити транзит. У їх числі — “морські перерозподіли і інші варіанти”.
Про які саме обсяги йдеться, він не уточнив. “Я зараз не буду називати цифри. Але ми прораховували всі ці перспективи”, — заявив Токарєв і додав, що це повинно вийти “без особливих труднощів”.
Зазначимо, що уряд Білорусі продовжує відпрацьовувати схему альтернативних поставок нафти, вивчаючи варіанти крім Росії, в тому числі і Україну. Про це заявив у вівторок перший віцепрем’єр республіки Дмитро Крутой за підсумками наради у президента країни.