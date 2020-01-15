В российской "Транснефти" назвали сценарии на случай прекращения транзита через Беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Россия может перераспределить транзитные потоки нефти в случае прекращения транзита в Европу через Беларусь. Об этом журналистам заявил глава “Транснефти” Николай Токарев, передает ТАСС, пишет УНН.
“У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива предстоит, мы исключаем такую перспективу”, — заявил он.
При этом Токарев добавил, что у российской стороны есть возможности перераспределить объемы идущего через Белоруссию сырья, если республика решит приостановить транзит. В их числе — “морские перераспределения и другие варианты”.
О каких именно объемах идет речь, он не уточнил. “Я сейчас не буду называть цифры. Но мы просчитывали все эти перспективы”, — заявил Токарев и добавил, что это должно получиться “без особых затруднений”.
Отметим, что правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая варианты кроме России, в том числе и Украины. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны.