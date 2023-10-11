У росії заявили про атаку безпілотників на Брянську область

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За словами російського губернатора, українці зробили спробу атакувати об'єкти на території Суразького району за допомогою БПЛА.

Два безпілотні літальні апарати літакового типу було нібито знищено силами російського ППО.

Традиційно Богомаз повторив, що внаслідок атаки "постраждалих і руйнувань немає".

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