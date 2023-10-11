У росії заявили про атаку безпілотників на Брянську область
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Губернатор Брянської області росії Олександр Богомаз заявив, що вночі 11 жовтня нібито українські безпілотники атакували об'єкти на території Суразького району. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
Деталі
За словами російського губернатора, українці зробили спробу атакувати об'єкти на території Суразького району за допомогою БПЛА.
Два безпілотні літальні апарати літакового типу було нібито знищено силами російського ППО.
Традиційно Богомаз повторив, що внаслідок атаки "постраждалих і руйнувань немає".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Брянській області рв вибухи на підстанції, очевидці пишуть про зникнення світла