В россии заявили об атаке беспилотников на Брянскую область
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. Губернатор Брянской области россии Александр Богомаз заявил, что ночью 11 октября якобы украинские беспилотники атаковали объекты на территории Суражского района. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам российского губернатора, украинцы предприняли попытку атаковать объекты на территории Саратского района с помощью БПЛА.
Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были якобы уничтожены силами российского ПВО.
Традиционно Богомаз повторил, что в результате атаки "пострадавших и разрушений нет".
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