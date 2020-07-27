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У Росії застрелили іноземця, який готував теракт у Москві

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У підмосковних Хімках при спробі втекти застрелили іноземного громадянина, який готував масовий розстріл людей у Москві і свій від'їзд до Сирії після цього. Про це з посиланням на прес-службу ФСБ РФ пише російський ТАСС , передає УНН.

"При спробі затримання і перевірки (він - ред.) відкрив вогонь по співробітниках правоохоронних органів з автоматичної вогнепальної зброї. У результаті відповідних дій злочинець був нейтралізований", - заявили в ФСБ.

Зазначається, що загиблий є громадянином однієї з країн Центральної Азії. Він проживав в орендованій квартирі у Москві. Крім того, в Підмосков'ї був затриманий його брат, який кілька днів розшукував родича, щоб не допустити його виїзд до Сирії для участі в міжнародній терористичній організації.

У ФСБ також заявили, що в ході обшуку в орендованій квартирі чоловіка "виявлено речові докази того, що знищений бандит був пов'язаний з емісарами міжнародної терористичної організації в Сирії і готував масовий розстріл громадян".

На місці події було вилучено арсенал зброї: автомат АК-74 з магазином, спорядженим 25 патронами, два запасних магазини до нього, дві гранати "Ф-1" і одна граната РГД-5.

Як повідомляв УНН, підозрюваний у скоєнні теракту в Луцьку Максим Кривошей заявив, що не подаватиме апеляційну на рішення суду про взяття його під варту, а також анонсував продовження "перфоменсу".

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