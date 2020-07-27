В России застрелили иностранца, готовившего теракт в Москве

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102433 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111667 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116550 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149734 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116366 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141137 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104168 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102828 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105092 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102287 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В России застрелили иностранца, готовившего теракт в Москве

В России застрелили иностранца, готовившего теракт в Москве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. В подмосковных Химках при попытке к бегству застрелили иностранного гражданина, готовившего массовый расстрел людей в Москве и свой отъезд в Сирию после этого. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ пишет российский ТАСС, передает УНН.

"При попытке задержания и проверки (он - ред.) открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован", - заявили в ФСБ.

Отмечается, что погибший является гражданином одной из стран Центральной Азии. Он проживал в арендованной квартире в Москве. Кроме того, в Подмосковье был задержан его брат, который несколько дней разыскивал родственника, чтобы не допустить его выезд в Сирию для участия в международной террористической организации.

В ФСБ также заявили, что в ходе обыска в арендованной квартире мужчины "обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан".

На месте происшествия был изъят арсенал оружия: автомат АК-74 с магазином, снаряженным 25 патронами, два запасных магазина к нему, две гранаты "Ф-1" и одна граната РГД-5.

Как сообщал УНН, подозреваемый в совершении теракта в Луцке Максим Кривош заявил, что не будет подавать апелляционную на решение суда о взятии его под стражу, а также анонсировал продолжение "перфоменса".

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