В России застрелили иностранца, готовившего теракт в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В подмосковных Химках при попытке к бегству застрелили иностранного гражданина, готовившего массовый расстрел людей в Москве и свой отъезд в Сирию после этого. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ пишет российский ТАСС, передает УНН.
"При попытке задержания и проверки (он - ред.) открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического огнестрельного оружия. В результате ответных действий преступник был нейтрализован", - заявили в ФСБ.
Отмечается, что погибший является гражданином одной из стран Центральной Азии. Он проживал в арендованной квартире в Москве. Кроме того, в Подмосковье был задержан его брат, который несколько дней разыскивал родственника, чтобы не допустить его выезд в Сирию для участия в международной террористической организации.
В ФСБ также заявили, что в ходе обыска в арендованной квартире мужчины "обнаружены вещественные доказательства того, что уничтоженный бандит был связан с эмиссарами международной террористической организации в Сирии и готовил массовый расстрел граждан".
На месте происшествия был изъят арсенал оружия: автомат АК-74 с магазином, снаряженным 25 патронами, два запасных магазина к нему, две гранаты "Ф-1" и одна граната РГД-5.
Как сообщал УНН, подозреваемый в совершении теракта в Луцке Максим Кривош заявил, что не будет подавать апелляционную на решение суда о взятии его под стражу, а также анонсировал продолжение "перфоменса".