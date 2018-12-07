У Росії заблокували сайт опозиціонера Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російське відомство Роскомнагляд заблокувало сайт "Розумне голосування", що був запущений опозиційним політиком Олексієм Навальним. За задумом Навального, завдяки функціонуванню цього сайту партія "Єдина Росія" повинна була втратити частину голосів на виборах. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС-Росія.
“Відомство додало сайт в реєстр порушників прав суб’єктів персональних даних”, — розповів представник Роскомнадзора Вадим Ампелонскій.
Рішення було винесено ще 4 грудня, однак масштабні блокування почалися в п’ятницю.
Нагадаємо, російському опозиціонеру Олексію Навальному відмовили у виїзді за кордон.