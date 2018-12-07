В России заблокировали сайт оппозиционера Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Российское ведомство Роскомнадзор заблокировало сайт "Умное голосование", запущенный оппозиционным политиком Алексеем Навальным. По замыслу Навального, благодаря функционированию этого сайта партия "Единая Россия" должна была потерять часть голосов на выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Россия.
“Ведомство добавило сайт в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных”, — рассказал представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Решение было вынесено еще 4 декабря, однако масштабные блокировки начались в пятницу.
Напомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному отказали в выезде за границу.