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У Росії за добу зафіксували понад 16,5 тис. нових випадків COVID-19

У Росії за добу зафіксували понад 16,5 тис. нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 13546 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Росії за добу зареєстровано 16 тис. 521 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал "Стопкоронавірус.РФ".

"За останню добу у Росії виявлено 16 тис. 521 хворий на нову коронавірусну інфекцію (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у 85 регіонах, з них 4255 випадків (25,8%) - активно, у контактних осіб без клінічних проявів хвороби", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що всього у Росії наростаючим підсумком виявлено 1 млн 497 тис. 167 хворих у 85 регіонах.

"Також за добу зафіксовано 296 летальних випадків. За весь період у Росії від коронавірусу померла 25 тис. 821 людина", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, кількість хворих на COVID-19 у світі перевищило 42 млн.

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