В России за сутки зафиксировали более 16,5 тыс. новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В России за сутки зарегистрировано 16 тыс. 521 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Стопкоронавирус.РФ".
"За последние сутки в России выявлено 16 тыс. 521 больной новой коронавирусной инфекцией (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в 85 регионах, из них 4255 случаев (25,8%) - активно, у контактных лиц без клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего в России нарастающим итогом обнаружено 1 млн 497 тыс. 167 больных в 85 регионах.
"Также за сутки зафиксировано 296 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса умер 25 тыс. 821 человек", - отмечается в сообщении.
Напомним, количество больных COVID-19 в мире превысило 42 млн.