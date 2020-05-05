У Росії за добу виявили більше 10 тисяч випадків захворювання COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. За минулу добу в Росії виявили 10 102 випадки коронавірусної інфекції, більше половини з них — в Москві. Про це повідомляє оперативний штаб по боротьбі з поширенням інфекції, передає УНН.
“За останню добу в Росії виявлено 10 102 випадки нової коронавірусної інфекції в 83 регіонах, з них 4961 (49,1%) активно у контактних осіб і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 1770 осіб”, — повідомляють в штабі.
Так, найбільше нових випадків зараження коронавірусною інфекцією виявлено в Москві — 5714, а також 822 в Московській області, 226 в Санкт-Петербурзі і 174 в Нижньогородській області.
Також повідомляється, що в тимчасово окупованому Криму зафіксували 6 нових випадків.
Всього на сьогоднішній день в Росії зареєстровано 155 370 випадків коронавірусу. За весь період зафіксовано 1451 летальний результат, одужали 19 865 осіб.
Раніше УНН писав, що РФ знаходиться на 7-му місці в світі за кількістю інфікованих COVID-19.