В России за сутки выявили более 10 тысяч случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. За минувшие сутки в России выявили 10 102 случая коронавирусной инфекции, больше половины из них — в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, передает УНН.
“За последние сутки в России выявлено 10 102 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах, из них 4961 (49,1%) активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписано по выздоровлению 1770 человек”, — сообщают в штабе.
Так, больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Москве — 5714, а также 822 в Московской области, 226 в Санкт-Петербурге и 174 в Нижегородской области.
Также сообщается, что во временно оккупированном Крыму зафиксировали 6 новых случаев.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 1451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.
Ранее УНН писал, что РФ находится на 7-м месте в мире по количеству инфицированных COVID-19.