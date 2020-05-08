У Росії за добу на COVID-19 захворіло 10 699 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Росії за останню добу на COVID-19 захворіло 10 699 осіб, всього в країні з початку епідемії виявлено 187 859 хворих. Про про це повідомляє УНН з посиланням на профільний Telegram-канал.
“За останню добу в Росії виявлено 10 699 хворих нової коронавірусною інфекцією в 83 регіонах, з них 5232 (48,9%) — активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 2805 осіб”, — сказано в повідомленні.
Відзначається, що всього в країні виявлено 187 859 хворих в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 26 608 осіб.
Також за добу зафіксовано 98 летальних випадків. За весь період в Росії від коронавірусу померло 1723 людини.
Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 — на добу.